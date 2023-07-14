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Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

Bakan Tunç: Af değil! Suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak

Bakan Tunç: Af değil! Suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak

"Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" mesajı veren Bakanlık, operasyonda ele geçirilen malzemelerin kullanılmaz hâle getirildiği vurgulandı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi.

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