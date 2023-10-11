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“Toplumsal Fayda Ödülleri” ile ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yarışmada, topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimler, sosyal medya çalışmaları ve yerel çalışmalar olmak üzere 5 ana kategori ile eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor, tarım, kadın, fırsat eşitliği, yerel değerler ve turizm, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi 11 alt kategori yer alıyor. Yarışma kapsamında toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hızlı insiyatif alarak, kalıcı toplumsal fayda çalışmaları yapan kurumların takdir edileceği “Sürdürülebilir Fayda Özel Ödülü” de verilecek.

YEREL VE BÖLGESEL SOSYAL PROJELER ÖN PLANA ÇIKACAK

Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında; Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel ve bölgesel çalışmalar, sivil insiyatifler ve sosyal girişimler de ödüllendirilecek. Aralarında iş dünyası temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler, sosyal girişimciler, toplumsal fikir önderleri ve medya mensuplarının bulunduğu uzman bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek Yarışmaya 12 Kasım’a kadar www.toplumsalfaydaodulu.com sitesinden başvurulabilir.

EĞİTİM BURSLARINA KATKI SAĞLANACAK

Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında yapılacak başvuru gelirlerinin bir kısmı ile Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen burslar desteklenecek. Böylece ülkemizdeki kız çocuklarının duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine de katkı sağlanacak. Ödüller; 29 Kasım’da Hilton Maslak’ta düzenlenecek görkemli bir ödül töreni ile sahiplerini bulacak.