Deprem felaketinin yaralarını sarmak adına Adıyaman’ı ilk günden bu yana yalnız bırakmayan Bünyan Derneği, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çadırkentlere hijyen kolisi dağıtımı yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte hijyen paketi dağıtımını gerçekleştiren Bünyan Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Psikolog Berivan Çelik yaptığı açıklamada: “6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ı yalnız bırakmamak adına çeşitli projeler ve yardımlarla Adıyamanlı vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Depremin ilk zamanlarında Katar iş birliği ile konteyner temini sağlayarak insanlarımızın barınma ihtiyacını karşılamaya çalıştık, bu sürede konteynerin yanı sıra temel ihtiyaçların karşılanması adına da sürekli faaliyetlerde bulunduk. Bugün de burada UEFA destekli 850 adet hijyen kolisini bizzat çadırkentlerde ikamet eden vatandaşlarımıza Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları ile iş birliği yaparak dağıtımını sağladık. Bizim önceliğimiz Adıyaman için ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Ayrıca öğrencilerimiz içinde bir okul projesi üzerinde de çalışıyoruz. Adıyaman’ı ilk günden bu yana yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Bünyan Derneği ile birlikte hijyen paketi dağıtımına katılan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket ise konuşmasında: “Depremin ilk zamanlarından bu yana Bünyan Derneği ihtiyaçlara odaklı olarak desteklerini esirgemeden yanımızda oldular. Bugün burada UEFA destekli 850 adet hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde Katar destekli Bünyan Derneği tarafından konteyner temini de sağlanmıştı ve bundan sonrası için de okul projesi gibi birçok proje için istişarelerde bulunduk, bizleri yalnız bırakmamaya devam edeceklerini de dile getirdiler. Adıyaman halkımız adına teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından belediye çalışanları ve dernek sorumluları çadırkentlerde hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdiler.

Kaynak : PHA