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Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, Ziraat odası başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, TİGEM görevlileri, Adıyaman ilçeleri ziraat odası başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda üretici katıldı.

Açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, daha iyi üretim için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade etti. TİGEM’in çalışmalarının anlatıldığı ve kaliteli sertifikalı tohum üretimi ile büyükbaş damızlık hayvan üretimi hakkında bilgiler aktarılan toplantıda, çiftçiler ve besiciler yaşadıkları sorunları aktararak çözüm önerilerini aktardılar.

Kaynak : PHA