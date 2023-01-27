Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli 2 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünün tepe yöneticilerinden olan Sabri Ok ile kırmızı kategoride aranan Arzu Ok'un da olduğu birçok örgüt mensubuyla irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları değerlendirilen M.O, V.A, C.A. ile İ.V'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Sabri Ok'un kardeşi ve kırmızı kategoride aranan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok'un babası olan M.O tutuklanırken, diğer zanlılar V.A, C.A ve İ.V adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.