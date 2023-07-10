İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirilen Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenleri, Tercih Danışmanlık Bürolarında öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde 19 Temmuz’a kadar yardımcı olacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Yavuz Selim Ortaokulunda bulunan Tercih Danışmanlık Bürosunda incelemelerde bulunup burada bulunan öğrencilerle sohbet etti.

Tercih danışmanlığı süresince öğrencilere yetenekleri, değer ve ilgileri doğrultusunda liselere geçişlerinde rehberlik edileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Milli Eğitim Bakanlığımızca 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ile öğrencilerimizde ve velilerimizde tercih heyecanı başladı. Tercih sürecinde öğrencilerimizin hedefledikleri okullarda eğitim görmeleri adına uzman rehber öğretmenlerimizle onların hizmetindeyiz. Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM), Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve tüm ortaokullarımızda bu hizmetimiz devam etmektedir. Tercih danışmanlığı süresince öğrencilere yetenekleri, değer ve ilgileri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik edilecek.

Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak." Dedi.



Kaynak : PHA