Yurtdışından getirilecek olan telefonların harcının üçe katlaması yurttaşları harekete geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yurt dışından alınan cep telefonlarının kaydettirilmesi için ödenecek harcın 10 Temmuz'da 20 bin TL’ye çıkarılacağı açıklandı.

Bunu duyan tüketiciler aldıkları telefonu 14 bin ucuza kaydettirmek için Kıbrıs ve Gürcistan’a uçak bileti satın almaya yöneldi. Enuygun.com’un verilerine göre açıklama yapıldığından beri Türkiye çıkışlı Batum Uluslararası Havalimanı, Ercan Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı varışlı uçak bileti aramaları yüzde bin 450 artış gösterdi.