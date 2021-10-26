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Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 21" büyük bir başarı gösteren Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Vali Mahmut Çuhadar tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

26 Ekim 2021 Salı 10:39
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Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi

Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2021’de Adıyamanlı öğretmen ve öğrenciler çeşitli kategorilerde birinci ve üçüncülükle dönmüştü.  
Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri "Kutup Kaşifi Biruni" isimli projeyle TEKNOFEST'te birincilik ödülünü kazanırken, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden oluşan RoboVision Takımı ise "İnsanlık Yararına Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde Türkiye 3.lüğü derecesi almıştı. 
Gösterdikleri başarıyla Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden almıştı.
TEKNOFEST’te birincilik ve üçüncülükle dönen Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adıyaman Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerini makamında kabul ederek gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, süratle değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üstün teknoloji eserleri üretmenin önemine değindi.
Böyle başarıların ülkemizin geleceği adına gurur duyulacak çalışmalar olduğunu ve bu başarıların diğer öğretmen ve öğrencileri de motive ettiğini vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar,  “Her iki okulumuzda TEKNOFEST 2021’de ilimizi en güzel şekilde temsil ederek, farklı kategorilerde Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü elde ederek ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden alarak memleketlerine döndüler. Her iki okulumuzun da elde ettiği bu başarı göğsümüzü kabartarak bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Temennimiz eğitim kurumlarımızın bundan sonra bu tür organizasyonlarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha farklı projeleri hayata geçirmeleridir ”dedi.
Vali Mahmut Çuhadar daha sonra, TEKNOFEST Şampiyonu olan Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerini “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.

 

Kaynak: PHA
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