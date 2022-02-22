Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
841.04
DOLAR
13.78
STERLİN
18.73
EURO
15.62

TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı

TÜBİTAK 2204 Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri yarışmasında Adıyaman başarı elde etti.

22 Şubat 2022 Salı 11:27
6 Okunma
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, TÜBİTAK başvuruları hakkında bilgi vermek üzere kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi proje ekibini kabul etti. 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Bilen tarafından Adıyaman'da yapılan TÜBİTAK 2204 başvuruları hakkında bilgi verildi.
Öğretmen ve öğrencileri ortaya koyduğu projelerden dolayı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında 2022 yılında rekor başvuruyla, başvuru sıralamasında bölge ikincisi ve Türkiye 17.si olduk. İlimiz 2021 yılında 81 başvuru, 2022 yılında ise 314 başvuru yaparak %287'lik bir artış oranı yakalamıştır. 2021 yılında 81 başvuru ile Türkiye 39.su ve Malatya bölge sıralamasında 5. İken, 2022 yılında 314 başvuru ile Türkiye 17.si ve Malatya bölge sıralamasında 2.liğe yükselmiştir. Bu başarıda emeği geçenlere, çocukların önünü açanlara onların ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sayısını daha da artıracağız. Adıyaman bu konuda örnek olacak. Bu başarıyı ilimize getiren kurumlarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Konnektör Sıkma Pensesi
Konnektör Sıkma Pensesi
Tıraş Makinesi Fiyatları
Tıraş Makinesi Fiyatları
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Ray Vidası
Ray Vidası
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim