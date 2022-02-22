TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, TÜBİTAK başvuruları hakkında bilgi vermek üzere kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi proje ekibini kabul etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah Bilen tarafından Adıyaman'da yapılan TÜBİTAK 2204 başvuruları hakkında bilgi verildi.

Öğretmen ve öğrencileri ortaya koyduğu projelerden dolayı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında 2022 yılında rekor başvuruyla, başvuru sıralamasında bölge ikincisi ve Türkiye 17.si olduk. İlimiz 2021 yılında 81 başvuru, 2022 yılında ise 314 başvuru yaparak %287'lik bir artış oranı yakalamıştır. 2021 yılında 81 başvuru ile Türkiye 39.su ve Malatya bölge sıralamasında 5. İken, 2022 yılında 314 başvuru ile Türkiye 17.si ve Malatya bölge sıralamasında 2.liğe yükselmiştir. Bu başarıda emeği geçenlere, çocukların önünü açanlara onların ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sayısını daha da artıracağız. Adıyaman bu konuda örnek olacak. Bu başarıyı ilimize getiren kurumlarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.