Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışma finalini, proje sergisi ve ödül töreniyle tamamladı.

22 Ekim 2021 Cuma 13:19
4 Okunma
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı

15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sergisi ve ödül töreni, 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. 

Adıyaman BİLSEM öğrencisi Ufuk Ali Çakmak'ın hazırladığı ve danışmanlığını Mustafa Göksu'nun yaptığı ‘Coğrafya’ ana alanı, ‘Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri’ tematik alanında ‘Yapay Zeka ile Uçan Tarım’ isimli proje Türkiye finallerinde, 14 coğrafya bölge birincisi proje arasında ikinci oldu.

Trabzon'da 18-20 Ekim 2021 TÜBİTAK Türkiye Finali Ödül Töreni ve Sergisinde Türkiye 2.’si olan Bilim Sanat Merkezi öğrencimiz Ufuk Ali Çakmak, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKProje Sergisiyle Final YaptıTürkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Uygun Elektronik Sigara Modelleri İçin trelektroniksigara1.com!
Uygun Elektronik Sigara Modelleri İçin trelektroniksigara1.com!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Konnektör Sıkma Pensesi
Konnektör Sıkma Pensesi
Tıraş Makinesi Fiyatları
Tıraş Makinesi Fiyatları
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Ray Vidası
Ray Vidası
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı
Adıyaman Park AVM'de Kutup Kaşifi Biruni Tanıtıldı
Adıyaman Park AVM'de Kutup Kaşifi Biruni Tanıtıldı
Yerinde Halı Yıkama
Yerinde Halı Yıkama
Açılıştan sonra İGC yönetiminden teşekkür mesajı
Açılıştan sonra İGC yönetiminden teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Adıyaman'da - Videolu Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Adıyaman'da - Videolu Haber
'Kripto para kredi çekilerek, borç alınarak veya eşya satılarak yapılacak bir yatırım değildir' - Videolu Haber
'Kripto para kredi çekilerek, borç alınarak veya eşya satılarak yapılacak bir yatırım değildir' - Videolu Haber
Genç tasarımcı Adıyaman tarihini 'fantastik' tasarımlarla tanıtıyor - Videolu Haber
Genç tasarımcı Adıyaman tarihini 'fantastik' tasarımlarla tanıtıyor - Videolu Haber
Kahvehane işletmecisi Bitcoin ile çay satışı başlattı - Videolu Haber
Kahvehane işletmecisi Bitcoin ile çay satışı başlattı - Videolu Haber
Aksiyon Kamera Nedir?
Aksiyon Kamera Nedir?
AKEDAŞ Genel Müdürü Tanış: Usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyardı
AKEDAŞ Genel Müdürü Tanış: Usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyardı
AKEDAŞ artık e-Devlet'te
AKEDAŞ artık e-Devlet'te
AKEDAŞ artık e-Devlet'te
AKEDAŞ artık e-Devlet'te
LGS adaylarından hazırlık kursuna yoğun ilgi
LGS adaylarından hazırlık kursuna yoğun ilgi
Takipçi Satın Alarak İşletmenizi Büyütün
Takipçi Satın Alarak İşletmenizi Büyütün

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim