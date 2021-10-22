TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı

15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sergisi ve ödül töreni, 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapıldı.

Adıyaman BİLSEM öğrencisi Ufuk Ali Çakmak'ın hazırladığı ve danışmanlığını Mustafa Göksu'nun yaptığı ‘Coğrafya’ ana alanı, ‘Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri’ tematik alanında ‘Yapay Zeka ile Uçan Tarım’ isimli proje Türkiye finallerinde, 14 coğrafya bölge birincisi proje arasında ikinci oldu.

Trabzon'da 18-20 Ekim 2021 TÜBİTAK Türkiye Finali Ödül Töreni ve Sergisinde Türkiye 2.’si olan Bilim Sanat Merkezi öğrencimiz Ufuk Ali Çakmak, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.