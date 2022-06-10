TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi beğeni topladı

Sergide anasınıfı öğrencilerinin eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmalar da ele alınıp sergilendi.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve öğrenciler katıldı.

Açışa katınlar 4006 Bilim Fuarı Sergisi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi hakkında değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar,"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisinde emeği geçen başta proje yöneticisi Yusuf Çevik öğretmeni ve anasınıfı öğretmeni Şeyma Acar olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder ve başarıların devamını dileriz."dedi.