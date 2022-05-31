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Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Markalar çıkarmış olduğu telefonlara uygun, yedek parça üretimi yapmaktadır. Üretilen yedek parçaların temini anlaşmalı acenteler ve teknik servisler ile gerçekleştirilmektedir. Türkiyedeki pazarı yeni olan Xiaomi ve Oppo markasının, yedek parça ihtiyaçlarını karşıladığı kanallar sürekli araştırılmaktadır. Bu markalara ilişkin soruları, telefonparcasi.com Dijital kanal sorumlusu Sefa Özen, donanımlı tecrübesi ile yanıtladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
31 Mayıs 2022 Salı 11:39
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Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Markalar çıkarmış olduğu telefonlara uygun, yedek parça üretimi yapmaktadır. Üretilen yedek parçaların temini anlaşmalı acenteler ve teknik servisler ile gerçekleştirilmektedir. Türkiyedeki pazarı yeni olan Xiaomi ve Oppo markasının, yedek parça ihtiyaçlarını karşıladığı kanallar sürekli araştırılmaktadır. Bu markalara ilişkin soruları, telefonparcasi.com Dijital kanal sorumlusu Sefa Özen, donanımlı tecrübesi ile yanıtladı.

Yedek Parça Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile telefon, bilgisayar gibi yapay zekaya sahip elektronik eşyalar, sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm insanlığın ihtiyacı haline gelmiştir. İnsanlar çevreleri ile iletişim kurabilmek, bankacılık işlemlerini yönetebilmek ve iş akışını sağlayabilmek gibi sebeplerden ötürü telefon kullanmaktadır.

Telefonlar, kırılma ve bozulma gibi zamansız gelişen problemlere maruz kalabilmektedir. Bu tür durumlarda, çözümü olan sorunlar için yedek parça değişimi gerçekleştirilmektedir. Yedek parça seçiminin, telefonun orijinalliğinin bozulmadan yapılması önem arz etmektedir. Orijinal olmayan yedek parçalar, telefonların tekrar sorun yaşamasına sebep olmaktadır.

Xiaomi Yedek Parça Temininde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Xiaomi, teknolojik cihaz konusunda devamlı üretim misyonu ile hareket eden bir firmadır. Bütçeye uygun fiyat politikası ile tüketicilerine hız ve performansı vaat etmektedir. Türkiye telefon pazarında hızlı bir şekilde konumlanmıştır. Cihazlarında garanti ile koruma sağlamaktadır. 2 yıl olarak belirtilen garanti süresi ile yetkilendirilmiş satış kanallarından hizmet vermektedir. Cihazın türüne, tasarımına bağlı olarak değişen yedek parçaları bu kanallar üzerinden tüketiciye ulaştırmaktadır.

Xiaomi yedek parça teminini Çin ve Hindistan dışında ki tüm pazarlarında distribütörler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise bulunan 4 adet distribütör firması vardır. Bu firmalardan sadece bir tanesinde mağaza açma hakkı bulunmaktadır. Distribütör firmalar dışarı yedek parça satışı yapmamaktadır. Kaçak yollar ile temin edilen cihaz ve yedek parçalarda ücretli onarım da kabul etmemektedir. Xiaomi markasına ait cihazlar, yalnızca anlaşmalı acentelerdeki teknik servislerde onarılabilmektedir.

Oppo Yedek Parça Temininde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Oppo saat, kulaklık ve akıllı telefon gibi günlük ihtiyaçlara uygun cihaz üretimi yapan bir firmadır. Hedef odaklı ve mükemmeliyetçi değerler doğrultusunda çalışmaktadır. Oppo telefonları, az enerji tüketimi ve yüksek performans algısı ile 50’den fazla ülkede satış yapmaktadır. Kendi işletim sistemini kuran Oppo, küresel pazarda 4. sıradadır. 3 adet telefon serisi bulunsa dahi model ağacını devamlı genişletmektedir.

Oppo, telefonları dayanıklı ve ihtiyaca uygun şekilde üretilmektedir. Ancak telefonlarda yaşanılan arızalarda, malzeme ve işçilik sebebi ile olan tüm kusurları garanti kapsamında değerlendirmektedir. Garanti kapsamında yetkilendirdiği servisler Türkiye’de 7 ilde bulunmaktadır. Oppo yedek parça konusunda ki tüm bilgileri resmî web sitesi üzerinden tüketici ile paylaşmaktadır. Modele ait yedek parça fiyatlarını da belirtmektedir. Ancak yetkili servislerde sahte yedek parça konusunda destek sağlanamamaktadır. Firma, güvenlik sorunlarına neden olacak şekilde yanlış tasarlanmış ve cihaza takılmış yedek parça tespitinde, ürünleri onarmayı reddetmektedir.

Mardin Life Haber Ajansı

Son Güncelleme: 31.05.2022 11:50
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