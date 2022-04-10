Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor

Adıyaman Belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarına her gün bir yenisini ekleyen Adıyaman Belediyesi, şimdi de işyeri ruhsat başvurularının kısa sürede ve kolayca yapılabilmesi için online başvuruları almaya başladı.

Yeni uygulama ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, işyeri ruhsatı almak isteyen vatandaşların artık ön başvuru için kuruma kadar gitmesine gerek kalmadığını söyleyerek, "Online olarak bu başvuru yapılabilecek. Bunun için isyeriruhsat.adiyaman.bel.tr adresi ile hem sistem üzerinden, hem de e-devlet entegrasyonu sağlanarak başvuru yapabilecek olan vatandaşlarımız, böylelikle daha az yorulup, daha kısa sürede başvurularını gerçekleştirmiş olacaklar" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği mobil uygulamaları ile ilgili memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar ise bu uygulamalar sayesinde işlerinin daha da kolaylaştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.