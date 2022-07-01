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Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bu yıl Samsun’da yapılacak Teknonfest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022’de Gaziantep’i temsil edecek takımlara 4 milyon TL’lik malzeme desteği veriyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 19:06
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Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul dışında ilk kez 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST heyecanını koruyarak, bu yıl gerçekleştirecek festivale 26 takımla katılacak Gazi şehirli gençlere desteğini sürdürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu 26 takıma elektronik programlama kartları, sensör, motor, bataryalar gibi ürünlerin yapımında kullanılacak parçaları ücretsiz olarak temin ediyor. Son hazırlıklarını yapan TEKNOFEST takımları, 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da Gaziantep’i temsil edecek. 
Gaziantep takımları, gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye yönelik ilgilerinin artmasının hedeflendiği TEKNOFEST’te insansız hava aracı (İHA), tarımsal insansız kara aracı (TİKA), roket, elektrikli araç, drone gibi ürettikleri projeleriyle başarılar elde etmeyi hedefliyor.
TEKNOFEST’e katılacak Rota Takımının Kaptanı Salih Kocamer, desteklerinden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, projeleri hakkında bilgiler verdi. 
Yabani otla zararlı bitkiyi ayırt ederek, zararlı bitkiyi ilaçlayıp hem ilaçtan tasarruf etme hem de mahsulü ilaçlamayıp organik bir ürün elde edebilme üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Kocamer, “Geçen sene TEKNOFEST 2021’de bu dalda birincilik elde ettik. Bu sene de TİKA aracımızla yarışmaya katılıyoruz. Destekler bizim için önemli.” Dedi
Kendi drone tasarımlarını geliştiren Dragon İHA Döner Kanat Takım Kaptanı Tunahan Daşoluk ise, yangınlara müdahale edebilecek bir cihaz üzerine çalıştıklarını dile getirerek, “Belli bir yerden su alıp belli bir yere su bırakarak yangın söndürme görevini yönetecek yazılımımız, görüntülü işlemlerle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bize desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi General Space Technologies Takım Kaptanı Mehmet Sizer de şunları kaydetti:
“Bu sene yüksek irtifa 20 bin fit süpertonik roket yapıyoruz ve aynı zamanda orta irtifa roket takımımız bulunuyor. Kritik tasarım sürecinde yüksek irtifa roketimiz Türkiye sıralamasında 1’inci oldu. Şu anda finalde 6 takımız. Gaziantep’in ilk irtifa roketini biz fırlatacağız inşallah. Ayrıca bu sene roketimizin uçuş kontrol kartlarını kendimiz tasarlayıp ürettik. Yazılımı, tasarımı, dizgisi tamamen bize ait. Bu destekleri bize veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederiz” 
TEKNOFEST 2022’de Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışması’na Zeugma adını taşıyan araçlarıyla katılacak takımın kaptanı Mehmet Reşvan ve geliştirdikleri kartlarla insansız hava araçlarına yazılım alanında, yerlilik ve performans ödüllerini kazandıran Akıncılar Takımı Kaptanı Muhammed Alaca da, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: PHA
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