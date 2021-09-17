TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivalinde Adıyaman’ı temsil edecek olan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi, yaşanan gelişmelerle ilgili Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’e bilgi verdi.

Proje çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Adıyaman'ı temsil etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Bulğu ise, okullarının ilk kez TEKNOFEST'te yer alacağını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Proje Danışmanı Recep Biçer’de, proje ekibi adına desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e teşekkür etti.