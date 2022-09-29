Polis eğitmenler, SİBERAY Projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformunda siber güvenlik, teknoloji kullanımı sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulacak internet, ekran teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıkları, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmada mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.Kaynak: PHA
SİBERAY Projesi ile öğrencilere eğitim verildi
Emniyet Genel Müdürlüğü onayı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Projesi faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme eğitimleri verildi.
29 Eylül 2022 Perşembe 15:58
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