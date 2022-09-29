Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.142,68
ALTIN
986,34
DOLAR
18,54
STERLİN
20,37
EURO
18,11

SİBERAY Projesi ile öğrencilere eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü onayı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Projesi faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme eğitimleri verildi.

29 Eylül 2022 Perşembe 15:58
3 Okunma
SİBERAY Projesi ile öğrencilere eğitim verildi

Polis eğitmenler, SİBERAY Projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformunda siber güvenlik, teknoloji kullanımı sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulacak internet, ekran teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıkları, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmada mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konukoğlu: Dünyanın temiz enerjiye ihtiyacı var, gençlerimizin bu çalışmaları hızlandırması gerekiyor
Konukoğlu: Dünyanın temiz enerjiye ihtiyacı var, gençlerimizin bu çalışmaları hızlandırması gerekiyor
Elektronik Ürün Satışında Lider Marka Sinbo Homes
Elektronik Ürün Satışında Lider Marka Sinbo Homes
Adıyaman'da Starlink uyduları görüntülendi - Videolu Haber
Adıyaman'da Starlink uyduları görüntülendi - Videolu Haber
AKEDAŞ'ın AR-GE çalışmaları devam ediyor
AKEDAŞ'ın AR-GE çalışmaları devam ediyor
SANKO Okulları’nın TEKNOFEST başarısı
SANKO Okulları’nın TEKNOFEST başarısı
TEKNOFEST Karadeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
TEKNOFEST Karadeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
SANKO Okulları’ndan TEKNOFEST’te gururlandıran birincilik
SANKO Okulları’ndan TEKNOFEST’te gururlandıran birincilik
SANKO’nun sponsorluğunda çevreci projeler sergileniyor
SANKO’nun sponsorluğunda çevreci projeler sergileniyor
ADYÜ’nün bir projesi daha TÜBİTAK’tan 'Geçer' not aldı
ADYÜ’nün bir projesi daha TÜBİTAK’tan 'Geçer' not aldı
SANKO Holding gençliğin enerjisini destekliyor
SANKO Holding gençliğin enerjisini destekliyor
AKEDAŞ’tan bakım onarım seferberliği
AKEDAŞ’tan bakım onarım seferberliği
SANKO sponsorluğunda çevreci projeler Trabzon’da yarıştı
SANKO sponsorluğunda çevreci projeler Trabzon’da yarıştı
SANKO Holding topluma yararlı projeleri desteklemeyi sürdürüyor
SANKO Holding topluma yararlı projeleri desteklemeyi sürdürüyor
Adıyaman Belediyesi şimdi de girişimcilere destek oluyor
Adıyaman Belediyesi şimdi de girişimcilere destek oluyor
SANKO okulları 13 projeyle TEKNOFEST finallerinde
SANKO okulları 13 projeyle TEKNOFEST finallerinde
Kurban Bayramı’nda 50 milyon GB mobil internet kullanıldı
Kurban Bayramı’nda 50 milyon GB mobil internet kullanıldı
5 farklı noktaya elektrikli araç şarj istasyonu - Videolu Haber
5 farklı noktaya elektrikli araç şarj istasyonu - Videolu Haber
Geleceğin teknoloji yıldızları öğreniyor, tasarlıyor ve geliştiriyor
Geleceğin teknoloji yıldızları öğreniyor, tasarlıyor ve geliştiriyor
Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği - Videolu Haber
Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği - Videolu Haber
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi beğeni topladı
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi beğeni topladı
SANKO Okulları'nın TÜBİTAK başarısı
SANKO Okulları'nın TÜBİTAK başarısı
Adıyaman Belediyesi, TUCBS entegrasyon çalışmalarına katıldı
Adıyaman Belediyesi, TUCBS entegrasyon çalışmalarına katıldı
AKEDAŞ'dan yenileme çalışması devam ediyor
AKEDAŞ'dan yenileme çalışması devam ediyor
TÜBİTAK Türkiye Finallerinde SANKO öğrencileri, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı
TÜBİTAK Türkiye Finallerinde SANKO öğrencileri, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı
Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih Edilmeli?
Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih Edilmeli?
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim