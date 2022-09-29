SİBERAY Projesi ile öğrencilere eğitim verildi

Polis eğitmenler, SİBERAY Projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformunda siber güvenlik, teknoloji kullanımı sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulacak internet, ekran teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıkları, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmada mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.