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SANKO Okulları’na Nasa Buluş Şenliği’nden üç ödül

SANKO Okulları öğrenci ve öğretmenleri NASA Buluş Şenliği’nde “En Sıra Dışı Tasarım” ve “En Yaratıcı Tasarım” ödülleri ile “Hobiciler” kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazandı.

13 Aralık 2022 Salı 11:50
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SANKO Okulları’na Nasa Buluş Şenliği’nden üç ödül

Doğuş Üniversitesi’nde düzenlenen ve buluşların şenlik ortamında yarıştığı etkinlikte, SANKO Okulları öğrencilerinden Betül Günaydın, Elif Ilgın Çınar, Kayra Köksal ve Beren Anlaş “En Sıra Dışı Tasarım”, Eren Özil, Simin Naz Camcıoğlu ve Yağmur Diken “En Yaratıcı Tasarım” ödüllerini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Biyoloji öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın, Fen Bilimleri öğretmeni Gülden Dilsiz ve Mekatronik öğretmeni İbrahim Erdem Bakar ise Hobiciler kategorisinde geliştirdikleri projeyle Türkiye üçüncüsü oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, NASA Buluş Şenliği’nde okullarını başarıyla temsil eden öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

 

Kaynak: PHA
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