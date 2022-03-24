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SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı

SANKO Okulları öğlencilerinin, “Yapay Zekâ Destekli Temassız Akıllı Otomat” projesi “Codevour 2021 Yarışması”nda “Best Hardware” ödülünü kazandı.

24 Mart 2022 Perşembe 14:55
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SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı

Hindistan’da Stempedian tarafından her yıl tüm dünyadan katılımcılarla online olarak düzenlenen “Codevour 2021 Yarışması”na bu yıl beş yüzden fazla yarışmacı katıldı.
SANKO Okulları ortaokul öğrencileri Güneş İkizceli ve Zeynep Karakuşoğlu’nun oluşturduğu SNK AI Takımı, Proje Öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Yapay Zekâ Destekli Temassız Akıllı Otomat” projesi “Best Hardware” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yazılım ve yapay zekâ alanında ön plana çıkan Hindistan tarafından gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerinin böylesine önemli bir dereceyi elde etmeleriyle gurur duyduklarını söyledi.
Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

 

Kaynak: PHA
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