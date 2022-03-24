Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı

Okulların genel durumu hakkında da bilgi alan Vali Elban, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Açılışların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişen teknolojileri yakından takip etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İlimizdeki eğitim kalitesini daha da artırarak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını dile getiren Vali Elban, "İlimizin eğitim alanındaki gelişimine yönelik proje ve çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki robotik kodlama eğitimleri ile ülkemizin teknoloji hamlesini inşa edecek, yarınlarımıza yön verecek gençlerimiz yetiştiriliyor." dedi.

Vali Elban'ın ziyaretleri öğrencilerin yaptıkları çalışmaları tek tek inceleyip bilgiler almasının ardından sona erdi.

Kaynak: PHA