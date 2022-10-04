Reseller Hosting Kullanım Amacı

Reseller hosting; kişinin sahip olduğu depolama alanını ve bant genişliğini kullanarak daha çok sayıda web sitesi barındırmasına veya hosting pazarlama yapmasına imkân verir. Reseller hosting paketlerinden ziyade onlardan daha büyük bir alanı koyabileceğimiz içine bir değil de birkaç web site kurabileceğimiz web alanlarından oluşmaktadır. Hatta bazı sunuculardaki reseller yüzlerce web sitesini de barındırabilmektedir.

Reseller hostingin en büyük avantajı, yönetim karmaşışını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Reseller hosting sayesinde tek bir panel üzerinden tüm web sitelerinize ait barındırma alanları yönetebilme özelliği sunmaktadır. Hatta sitelerinize ait hosting hesabı şifrelerini hatırlamıyorsanız bile, ana panelden bu hesaplara giriş yapılabilmektedir. Reseller hosting hizmetleriniz için Verimek adresinden bilgi alabilirsiniz.

Reseller Hosting Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Reseller hosting paketlerinin çalışma prensibi tıpkı diğer web hosting paketleri gibidir. Fiziksel bir sunucu ya da bulut sunucudan sanal olarak bölünerek ayrılan kısım, bir yazılım vasıtası ile daha küçük parçalara bölünerek satılmaktadır. Eğer kullanılmak istenilen resellerin donanımsal özelliklerinin fazla olması isteniyor ise, tek başına fiziksel bir sunucuya da kurulum yapılmaktadır.

Müşteri alan adı tanımlama, erişim izinleri, NS yönetimi, bant genişliği ve FTP bilgileri gibi birçok işlemi rahatlıkla yönetebilir ve istediğiniz zaman değişiklik yapma hakkınız bulunmaktadır. Paket yükseltme; İş planınıza uygun olarak reseller hosting paketinizi istediğiniz zaman yükseltebilir ve barındırılan alan boyutunu arttırarak değiştirebilirsiniz. Reseller hosting hizmetleri için Verimek sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: https://verimek.com/reseller-hosting.php