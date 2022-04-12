Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri

Genel anlamı ile baktığımız zaman plakalı eşanjör; aynı veya farklı özellikte olan iki adet akışkan arasında birbirine karışmadan, seri ve yüksek şekilde ısı transferi gerçekleştiren ekipmanlar olarak biliniyor. Eşanjörlerin kullanım alanlarına bağlı olarak contalı, çelik, lehimli şekilde 3 tipte plakalı eşanjör bulunuyor.

Eşanjör Ve Çeşitleri

Eşanjör çeşitleri kullanım tarzına alanına göre farklılıklar gösteriyor. Genel olarak en sık kullanılan eşanjör de contalı tip eşanjörler olarak biliniyor. Bu tip eşanjör genelde plakalı eşanjör olarak biliniyor. Bu konuda özellik olarak akışa yön verebilen ve sızdırmazlık özelliğini sağlayan özel conta yapısı ile eşanjör içerisinde bulunan akışkanlar birbirlerine karışım göstermeden etkin bir şekilde ısı transferi gerçekleştiriyor.

Plakalı Eşanjör Özellikleri

Ürünün programlama sisteminde, çok farklı uzunluklar, kanal derinlikleri ve kanal açıları özelliklerine sahip plakalar bulunuyor. Bunun sonucunda ısı değiştiriciler, gereksinim duyulan görevlere tam uygun olacak şekilde tasarlanıyor ve gereksinim duyulan ısıyı iletim işlevini yerine getiriyor. Aynı zamanda da izin verilen basınç düşüşünden de büyük oranda faydalanılıyor. Bununun sonucunda da en optimal fiyatlandırma ortaya çıkıyor. Tüm özelliklere bağlı olarak;

-Plakalı eşanjörler; yüksek verimli ve performanslı bir şekilde en optimal fiyatları sunuluyor.

-Yapısında kullanım sağlanan korozyona dayanıklı olan malzemeler ve aynı zamanda yüksek türbülanslı akış özelliği ve plaka yüzeylerinin pürüzsüz olması sebebi ile kirlenmeler, kireçlenmeler, korozyon ve erozyon en minimal seviyeye düşürülüyor.

-Plakalı eşanjörlerin sızdırmazlık özelliği ve darbelere karşı kuvvetleri oldukça fazladır ve sorunsuz bir biçimde işletme sağlıyor.

-Özellikleri sayesinde kısıtlı alanlara yerleştirilebilmekte ve bunun sonucunda da nakliye veya montaj giderlerini en aza indirerek, tasarruf sağlıyor.

- Düşük akışkan hacimde olmasının sağladığı kısa tepki zamanlaması ile sistemleri kullanırken, daha kontrollü olma olanağı sağlıyor.

-Contalarda ortaya çıkabilecek bir hasardan ötürü akışkanların birbirlerine karışma riskleri, kullanılan plakalı eşanjör sayesinde ortadan kalkmaktadır.

Plakalı eşanjörün tüm parçaları kolay bir şekilde yerinde sökülüyor ve yine kolay bir şekilde monte edilebiliyor. Tüm bunlara bağlı olarak da plaka yüzeylerinde ortaya çıkan ve kullanım özelliğine bağlı olan kireçlenmeler temizleniyor. Bazı zamanlar sorunlu olan tüm parçalar da değiştiriliyor.