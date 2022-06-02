Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.593,17
ALTIN
982,59
DOLAR
16,48
STERLİN
20,85
EURO
17,73

Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih Edilmeli?

Doğru seçimi yapmak için gerekli olan tüm bilgileri edinmek amacıyla teknopaksatis.com'un kurucusu olan Murat Özkan bu süreci detaylandırdı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Haziran 2022 Perşembe 12:42
9 Okunma
Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih Edilmeli?

Güvenli ve dayanıklı paketleme çemberleri firma ve şirketlerin ürün, ihtiyaç ve kapasitesine göre belirlenir. Buna bağlı olarak plastik, polyester, kompozit ve çelik çember türleri içinden en uygun olanı seçilir. Bu seçimlerin yapılması doğrultusunda çemberin kullanılacağı makinenin de seçilmesi oldukça önemlidir. Doğru seçimi yapmak için gerekli olan tüm bilgileri edinmek amacıyla teknopaksatis.com'un kurucusu olan Murat Özkan bu süreci detaylandırdı.

En Sık Kullanılan Çember Çeşitleri ve Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Piyasada birçok çember türü vardır. Bunlar arasında en çok tercih edilenler plastik, bir diğer adıyla polyester çember, kompozit çember ve çelik çemberdir. Polyester ve kompozit çember maliyet açısından çelik çembere göre daha ekonomik olması sebebiyle sıklıkla kullanılır. Polyester çember bu çemberler arasında en yaygın kullanılan ve uygun fiyatlı olan çember türü olmasıyla bilinir. Kompozit lifli çember ise polyestere oranla daha dayanıklıdır ve ağır yüklerin çemberlenmesinde çelik yerine tercih edilir. Bu sebeple çelik çember için iyi bir alternatif oluşturur. Bu iki çember türü de güneş ışınlarına, toza, kire ve pasa karşı dayanıklıdır ve farklı makinelerde kullanılabilir.

Polyester çember kompozit çemberle kıyaslandığında o kadar esnek ve yumuşak değildir. Polyester çember bir diğer adıyla yeşil çember kullanımının en çok görüldüğü alanlar çoğunlukla paketleme, depolama ve nakliye işlemleri gerektiren alanlardır. Bunlara örnek olarak metal, cam, kereste, tekstil, mobilya, gıda ve kimya sektörleri sayılabilir. Polyester çemberler manuel, yarı otomatik ve tam otomatik makinelerde kullanılabilmesi sebebiyle de birçok farklı kapasitede çalışan firma tarafından tercih edilir. Polyester çemberin sağladığı avantajlar;

  • Yüksek kopma direncine sahiptir.
  • Sağlam ve esnektir.
  • Dış koşullara karşı dayanıklıdır.
  • Ekonomiktir ve geri dönüştürülebilir.
  • Güvenli kullanıma sahiptir.
  • Ürün üzerinde paslanma, kir ve lekeye sebep olmaz.
  • Şok etkilerine karşı dayanıklıdır.

Bir diğer tercih edilen çember türü ise kompozit çemberdir. Kompozit çember veya kompozit lifli çember yüksek tutuculuğa sahip polyester ipliklerin polipropilen ile kaplanmasıyla elde edilir. Kompozit çember tıpkı polyester çember gibi tüm makinelerde kullanılabilmektedir. Kompozit çember ağır yükler ve zorlu nakliye şartlarına sahip ürünler için tercih edilmektedir. Kompozit çemberler ısı değişimlerine dayanıklıdır ve yüksek tutuş sağlar. Polyestere oranla esneme ve direnç oranı yüksek, çeliğe oranla da ağırlığı azdır. Genellikle yukarıdaki sebeplerden dolayı çelik çember yerine tercih edilir. Kompozit lifli çemberin sağladığı diğer avantajları;

  • Yüksek kopma direncine sahiptir.
  • -5 ila 90 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Çelik çember kadar güçlüdür ama %75 daha hafiftir
  • Ani darbelere karşı dayanıklıdır.
  • Esner ve kendini geri toplama özelliği vardır.
  • Tekrardan uygulanabilir bir özelliği vardır.
  • Hafiftir ve taşıması kolaydır.
  • İş kazası riski düşüktür.
  • Basit aparatlarla güvenli ve kolay uygulama sağlar.

Çelik çember belirli ürünlerin ağırlıklarına göre sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması için kullanılır. Çelikten olması sebebiyle tüm çember türleri arasındaki en ağır çemberdir. Bu çember türü çoğunlukla ağır sanayi alanında ve yüksek ısı işlemlerinden geçirilmiş ürünlerde kullanılır. Sahip olduğu yüksek derecedeki direnç ve sürtünme özelliği sayesinde bu sanayiler için güvenli bir tercih oluşturur. Çemberlenecek ürünün ebatlarına ve ağırlığına uygun şekilde çelik çember bulmak veya sipariş etmek mümkündür. Çelik çemberin sağladığı avantajlar;

  • Yüklerin ağırlıklarına uygun taşınmasını sağlar.
  • Nakliye esnasında güvenlik ve kolay yerleştirme sağlar.
  • Ağır yüklerin zarar görmeden ulaşımını temin eder.
  • Sağlam ve dayanıklı ürün üretiminde kriter oluşturur.
  • Geri dönüştürülebilir.

Yeni İstiklal Haber

Anahtar Kelimeler:
Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih EdilmeliPolyester çemberTeknopaksatis.comKompozit çember
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı
SANKO Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
SANKO Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Türkiye’nin en büyük çatı GES’i SANKO’da
Türkiye’nin en büyük çatı GES’i SANKO’da
Başkan Kılınç, İstihdam ve güneş enerji santrali için destek turunda
Başkan Kılınç, İstihdam ve güneş enerji santrali için destek turunda
Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı
Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim