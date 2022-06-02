Paketlemede Hangi Çember Türleri Tercih Edilmeli?

Güvenli ve dayanıklı paketleme çemberleri firma ve şirketlerin ürün, ihtiyaç ve kapasitesine göre belirlenir. Buna bağlı olarak plastik, polyester, kompozit ve çelik çember türleri içinden en uygun olanı seçilir. Bu seçimlerin yapılması doğrultusunda çemberin kullanılacağı makinenin de seçilmesi oldukça önemlidir. Doğru seçimi yapmak için gerekli olan tüm bilgileri edinmek amacıyla teknopaksatis.com'un kurucusu olan Murat Özkan bu süreci detaylandırdı.

En Sık Kullanılan Çember Çeşitleri ve Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Piyasada birçok çember türü vardır. Bunlar arasında en çok tercih edilenler plastik, bir diğer adıyla polyester çember, kompozit çember ve çelik çemberdir. Polyester ve kompozit çember maliyet açısından çelik çembere göre daha ekonomik olması sebebiyle sıklıkla kullanılır. Polyester çember bu çemberler arasında en yaygın kullanılan ve uygun fiyatlı olan çember türü olmasıyla bilinir. Kompozit lifli çember ise polyestere oranla daha dayanıklıdır ve ağır yüklerin çemberlenmesinde çelik yerine tercih edilir. Bu sebeple çelik çember için iyi bir alternatif oluşturur. Bu iki çember türü de güneş ışınlarına, toza, kire ve pasa karşı dayanıklıdır ve farklı makinelerde kullanılabilir.

Polyester çember kompozit çemberle kıyaslandığında o kadar esnek ve yumuşak değildir. Polyester çember bir diğer adıyla yeşil çember kullanımının en çok görüldüğü alanlar çoğunlukla paketleme, depolama ve nakliye işlemleri gerektiren alanlardır. Bunlara örnek olarak metal, cam, kereste, tekstil, mobilya, gıda ve kimya sektörleri sayılabilir. Polyester çemberler manuel, yarı otomatik ve tam otomatik makinelerde kullanılabilmesi sebebiyle de birçok farklı kapasitede çalışan firma tarafından tercih edilir. Polyester çemberin sağladığı avantajlar;

Yüksek kopma direncine sahiptir.

Sağlam ve esnektir.

Dış koşullara karşı dayanıklıdır.

Ekonomiktir ve geri dönüştürülebilir.

Güvenli kullanıma sahiptir.

Ürün üzerinde paslanma, kir ve lekeye sebep olmaz.

Şok etkilerine karşı dayanıklıdır.

Bir diğer tercih edilen çember türü ise kompozit çemberdir. Kompozit çember veya kompozit lifli çember yüksek tutuculuğa sahip polyester ipliklerin polipropilen ile kaplanmasıyla elde edilir. Kompozit çember tıpkı polyester çember gibi tüm makinelerde kullanılabilmektedir. Kompozit çember ağır yükler ve zorlu nakliye şartlarına sahip ürünler için tercih edilmektedir. Kompozit çemberler ısı değişimlerine dayanıklıdır ve yüksek tutuş sağlar. Polyestere oranla esneme ve direnç oranı yüksek, çeliğe oranla da ağırlığı azdır. Genellikle yukarıdaki sebeplerden dolayı çelik çember yerine tercih edilir. Kompozit lifli çemberin sağladığı diğer avantajları;

Yüksek kopma direncine sahiptir.

-5 ila 90 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.

Çelik çember kadar güçlüdür ama %75 daha hafiftir

Ani darbelere karşı dayanıklıdır.

Esner ve kendini geri toplama özelliği vardır.

Tekrardan uygulanabilir bir özelliği vardır.

Hafiftir ve taşıması kolaydır.

İş kazası riski düşüktür.

Basit aparatlarla güvenli ve kolay uygulama sağlar.

Çelik çember belirli ürünlerin ağırlıklarına göre sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması için kullanılır. Çelikten olması sebebiyle tüm çember türleri arasındaki en ağır çemberdir. Bu çember türü çoğunlukla ağır sanayi alanında ve yüksek ısı işlemlerinden geçirilmiş ürünlerde kullanılır. Sahip olduğu yüksek derecedeki direnç ve sürtünme özelliği sayesinde bu sanayiler için güvenli bir tercih oluşturur. Çemberlenecek ürünün ebatlarına ve ağırlığına uygun şekilde çelik çember bulmak veya sipariş etmek mümkündür. Çelik çemberin sağladığı avantajlar;

Yüklerin ağırlıklarına uygun taşınmasını sağlar.

Nakliye esnasında güvenlik ve kolay yerleştirme sağlar.

Ağır yüklerin zarar görmeden ulaşımını temin eder.

Sağlam ve dayanıklı ürün üretiminde kriter oluşturur.

Geri dönüştürülebilir.

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