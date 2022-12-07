Mini gizli kamera kullanıcılarına büyük bir kullanım ve alan rahatlığı sağlamaktadır. Boyutları gereği saklanması kolay ve iç aksamı gereği de oldukça kullanışlı olan gizli kamera mini isminin hakkını fazlasıyla veriyor. Gerek prize bağlanarak gerekse belli bir batarya ile çalışan mini gizli kamera SD kart desteği alabildiği için yaptığı kayıtların da kaybolma ihtimali sıfıra inmektedir. Ortalama olarak 60 - 180 GB hafıza kartı desteği alabilen mini gizli kamera aralıksız yine ortalama olarak 10 – 15 saat kayıt alabilmektedir.

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En Uygun Mini Gizli Kamera Fiyatları

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