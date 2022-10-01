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Mafsal

Mafsal özellikle arabalarda kullanılan ve birbirine bağlı olarak parçaların her yönde hareket etmelerini sağlayabilen özel bir bağlantı öğesidir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Ekim 2022 Cumartesi 11:59
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Mafsal

Mafsal özellikle arabalarda kullanılan ve birbirine bağlı olarak parçaların her yönde hareket etmelerini sağlayabilen özel bir bağlantı öğesidir. Sürekli olarak hareket eden bir parça olmasından dolayı doğal olarak zaman içinde yıpranabilen bir parçadır ve bu sebeple mutlaka doğru zamanlarda değiştirilmeleri gerekir. Arabalar da eklem ismi ile de anılabilirler. Hareket eden iki farklı parçanın hareket anında sürekli olarak birbirleri ile bağlantılı kalmasını sağlamak için kullanılırlar. Araçların uzun süre güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak için hayati önemi olan parçalardır. Bu sebeple mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeli ve yaşanan her türlü arıza hızlı bir şekilde giderilmelidir.

Yağlama eksikliği veya yağ kaybı gibi durumlar mafsalların zaman içinde bozulmasına neden olur. Ağar mafsal arıza yaparsa o zaman araçlar da ilk kalkış anında ve düşük hızlarda büyük bir gıcırtı sesi oluşabilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle acele bir şekle sorun olan bölgeye müdahale edilmelidir. Mafsallar genel olarak silindirik mafsal ve küresel mafsal olarak ikiye ayrılırlar. Silindirik mafsallarda hareket iki boyuttadır. Küresel mafsallarda ise hareket üç boyuttadır. Aynı zamanda küresel mafsallarda statik ve dinamik hesaplamalar silindirik mafsala göre çok daha zordur. Bakımları zamanında yapılmadığı takdirde mafsalların arıza yapma ihtimalleri çok yüksek olduğu gibi aynı zamanda arızaların giderilmesi çoğu zaman pahalıya patlar.

Valf

Motorlar hakkında bilgileri olan kişiler valf kelimesine mutlaka aşinadırlar. Valf genel olarak motora giden yakıtın yönünü belirleyen elemanlardır. Özellikle yakıtın yolunu açıp kapatmak, yakıtın yönünü belirlemek ve yakıtı depoya göndermek için kullanılırlar. Araç motorlarının en önemli parçalarından biri oldukları gibi aynı zamanda hayati öneme sahip olan parçalardır. Genel olarak 8 ayrı gruba ayrılan valflerin isimleri şunlardır;

  • Sülüs Valf
  • Globe Valf
  • Check Valf
  • Selenoid Valf
  • Regulating Valf
  • Küresel Valf
  • Kelebek Valf
  • Sarı Valf

Motorların vazgeçilmez ürünlerinden biri olması ve aynı zamanda arıza yaptıklarında çok pahalıya mal olabilmeleri sebebi ile her zaman önemsenmesi gereken ürünlerdir. Bazen araçlar hakkında 4 valf veya 8 valf gibi terimler kullanılır.

Bu terim o araçlarda 8 valf olduğu anlamına gelir. Normal şartlarda bir silindir içinde emme ve egzoz subabı olmak üzere 2 subab bulunur. 4 silindirli bir aracı göz önüne alırsak toplam 8 subab olması gerekir. Yani bu araçta 8 adet valf vardır. Birçok kişi valf hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı gibi aynı zamanda arıza yaptıklarını da anlayamazlar. Eğer motor yeteri kadar yakıt almıyor ve stabil bir şekilde çalışmayıp güç kaybediyorsa o zaman valf ile ilgili bir sorun var demektir. Mafsal ve valf gibi ürünler hakkında daha çok bilgi edinmek istediğinizde her zaman sanayiden.com adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.10.2022 12:01
Anahtar Kelimeler:
Mafsal
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