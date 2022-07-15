En yoğun telefon trafiği İstanbul’da yaşandı bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa şeklinde sıralandı. Bayramda vatandaşların en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, Afganistan, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler de Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD, Fransa, Rusya, Türkmenistan, Hollanda, Macaristan ve Azerbaycan oldu.Kaynak: PHA
Kurban Bayramı’nda 50 milyon GB mobil internet kullanıldı
Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika konuştu, 100 milyon SMS attı ve 50 milyon GB mobil internet kullandı.
15 Temmuz 2022 Cuma 20:34
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