KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret

“Basın mensuplarımızın değerli temsilcileri ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır”

GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile Saadetin İnan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, “Dünya iletişim çağını yaşarken teknolojiyi iletişimle buluşturup halkımıza en kısa zaman diliminde doğru haberi ulaştırmak için 7/24 esasına göre çalışan ve bunu kendine bir borç bilen basın mensuplarımızın değerli temsilcileri ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır. Bizler her zaman halkın yanında yer almaya ant içmiş ve tarafsızlığı kendimize şiar edinmiş kişiler olarak ülke menfaatlerini düşünerek halkın refahını yol haritamız olarak belirlemişiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bugün bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl temsilcisi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ve Millî Gazete Tarım Muhabiri ve Tarımdan Haberin sahibi Saadetin İnan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Doğruluktan tarafsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz”

Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilcisi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ise, “Birçok basın kuruluşunu bünyesinde bulunduran ve her geçen gün daha da güçlenen İnternet Gazetecileri Federasyonu yapmış olduğu başarılı işlerle bu çıtayı daha da yükseğe çıkaracağına inancımız tamdır. Bizlerde bu yolda meslektaşlarımıza gereken desteği sonuna kadar vereceğiz. Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımıza doğru haberi ulaştırıp devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görmektir. Bu köprünün temellerini doğruluk ve tarafsızlık üzerine attık. Ve doğruluktan tarafsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur“

Milli Gazete Tarım Muhabiri ve Tarımdan Haberin Sahibi Saadetin İnan’da ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında: “Görevlerinin bilincinde olan ve halkın refahını kendisine yol haritası olarak çizen basın mensuplarını her geçen gün birlik beraberlik içerisinde görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Bugün basın camiası olarak güç birliği yaparsak inanıyorum ki, üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bizler kendi içerimizde birlik beraberliği sağladığımız sürece halkın ve devletimizin de birlik beraberliğini temin etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.