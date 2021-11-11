Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilcisi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Milli Gazete Tarım Muhabiri ve Tarımdan Haberin Sahibi Saadetin İnan’la birlikte İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir’i ziyaret etti.

11 Kasım 2021 Perşembe 16:49
4 Okunma
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret

“Basın mensuplarımızın değerli temsilcileri ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır”

GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile Saadetin İnan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, “Dünya iletişim çağını yaşarken teknolojiyi iletişimle buluşturup halkımıza en kısa zaman diliminde doğru haberi ulaştırmak için 7/24 esasına göre çalışan ve bunu kendine bir borç bilen basın mensuplarımızın değerli temsilcileri ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır. Bizler her zaman halkın yanında yer almaya ant içmiş ve tarafsızlığı kendimize şiar edinmiş kişiler olarak ülke menfaatlerini düşünerek halkın refahını yol haritamız olarak belirlemişiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bugün bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl temsilcisi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ve Millî Gazete Tarım Muhabiri ve Tarımdan Haberin sahibi Saadetin İnan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Doğruluktan tarafsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz”

Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilcisi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu GİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ise, “Birçok basın kuruluşunu bünyesinde bulunduran ve her geçen gün daha da güçlenen İnternet Gazetecileri Federasyonu yapmış olduğu başarılı işlerle bu çıtayı daha da yükseğe çıkaracağına inancımız tamdır. Bizlerde bu yolda meslektaşlarımıza gereken desteği sonuna kadar vereceğiz. Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımıza doğru haberi ulaştırıp devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görmektir. Bu köprünün temellerini doğruluk ve tarafsızlık üzerine attık. Ve doğruluktan tarafsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur“

Milli Gazete Tarım Muhabiri ve Tarımdan Haberin Sahibi Saadetin İnan’da ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında: “Görevlerinin bilincinde olan ve halkın refahını kendisine yol haritası olarak çizen basın mensuplarını her geçen gün birlik beraberlik içerisinde görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Bugün basın camiası olarak güç birliği yaparsak inanıyorum ki, üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bizler kendi içerimizde birlik beraberliği sağladığımız sürece halkın ve devletimizin de birlik beraberliğini temin etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Konnektör Sıkma Pensesi
Konnektör Sıkma Pensesi
Tıraş Makinesi Fiyatları
Tıraş Makinesi Fiyatları
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Ray Vidası
Ray Vidası
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı
Elektrik Kesintilerinin Nedenini Enerji Bakanlığı Açıkladı
Adıyaman Park AVM'de Kutup Kaşifi Biruni Tanıtıldı
Adıyaman Park AVM'de Kutup Kaşifi Biruni Tanıtıldı
Yerinde Halı Yıkama
Yerinde Halı Yıkama
Açılıştan sonra İGC yönetiminden teşekkür mesajı
Açılıştan sonra İGC yönetiminden teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Adıyaman'da - Videolu Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Adıyaman'da - Videolu Haber
'Kripto para kredi çekilerek, borç alınarak veya eşya satılarak yapılacak bir yatırım değildir' - Videolu Haber
'Kripto para kredi çekilerek, borç alınarak veya eşya satılarak yapılacak bir yatırım değildir' - Videolu Haber
Genç tasarımcı Adıyaman tarihini 'fantastik' tasarımlarla tanıtıyor - Videolu Haber
Genç tasarımcı Adıyaman tarihini 'fantastik' tasarımlarla tanıtıyor - Videolu Haber
Kahvehane işletmecisi Bitcoin ile çay satışı başlattı - Videolu Haber
Kahvehane işletmecisi Bitcoin ile çay satışı başlattı - Videolu Haber
Aksiyon Kamera Nedir?
Aksiyon Kamera Nedir?
AKEDAŞ Genel Müdürü Tanış: Usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyardı
AKEDAŞ Genel Müdürü Tanış: Usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyardı
AKEDAŞ artık e-Devlet'te
AKEDAŞ artık e-Devlet'te

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim