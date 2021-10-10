Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde TOBB Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin proje çalışmalarının sergilendiği ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ programına katıldı.

TOBB Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı, 8 araştırma, 12 tasarım ve 4 inceleme olmak üzere 24 projenin sergilendiği Bilim Fuarına İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş ve okul müdürleri, ebeveynler ve bilim severler yoğun ilgi gösterdi.

Bilim fuarındaki stantları gezerek projeleri inceleyen Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrencilerden proje çalışmaları hakkında bilgi alarak, başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.