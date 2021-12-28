Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı

Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışına Kaymakam İhsan Ayrancı’nın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül ve İlçe Jandarma Komutan V. Teğmen Burak Erdoğan eşlik etti.

Açılış sonrası Kaymakam İhsan Ayrancı ve katılımcılar Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerle ilgili, stantların tamamını gezerek öğrencilerden yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.