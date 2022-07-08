Geleceğin teknoloji yıldızları öğreniyor, tasarlıyor ve geliştiriyor

Gençlik Merkezinde düzenlenen Deneyap Proje Şenliğine katılan ve Mayıs ayında eğitime başlayan 120 ortaokul ve lise öğrencisi 2 aylık eğitimlerinin ardından projelerini sergilediler.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Programa katılanlar, projeleri inceleyerek öğrencilerden bildi aldı.