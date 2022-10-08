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GEADER’den enerji tasarrufu çağrısı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelebi, enerji maliyetlerinde dünya genelinde yaşanan krizin ülkemizde de etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, ülke genelinde enerji tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini söyledi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 17:22
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GEADER’den enerji tasarrufu çağrısı

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması yaparak, enerji maliyetlerinde dünya genelinde yaşanan krizden ülkemizin daha az etkilenmesi için ülke genelinde enerji tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini ifade etti.
Çelebi, açıklamasında,"Enerji maliyetlerinde dünya genelinde yaşanan kriz maalesef ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaş Avrupa’da ciddi olarak enerji krizine yol açmış, nitekim Avrupa ülkeleri sıkı enerji tasarruf tedbirleri almaya başlamış durumda. Krize karşı ilk olarak enerji talep miktarını azaltmaya çalışan Avrupa ülkeleri yeterli önlemi almazsa kışı sert geçirecek. Avrupa’da doğalgaz fiyatları geçen yıla oranla 10, elektrik fiyatları 8 kattan fazla arttı. Artan bu enerji maliyetlerine karşı enerji arz güvenliği de tehlike altında. Avrupa artık pahalı enerjiden çok enerjiye ulaşamama sorunu ile karşı karşıya. Bu nedenle Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi enerjide kemer sıkmaya gitti. Hatta yüksek enerji tüketimi yapan birçok sanayi sektörü yüksek maliyetler nedeniyle üretimini durdurdu.
Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) olarak küresel enerji piyasasındaki dalgalanma Türkiye’yi etkilediğinden enerji maliyetlerinin özellikle sanayide sürdürülebilir olmaktan çıkacağı için endişe ediyoruz. Bununla beraber yüksek enerji fiyatları hayatı, ulaşımı, tarımı ve ticareti de olumsuz etkileyecektir."dedi.
"Meskenlerde yüksek enerji sarfiyatı var"
Enerji maliyetlerindeki artış sanayideki problemleri daha da derinleştireceğini söyleyen Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelebi,"Elektrik piyasasında en temel unsur olan arz güvenliği ve düşük maliyetli hizmet yaklaşımı maalesef maliyetlerdeki dengesizlik endüstriyel işletmelerde üretime ve istihdama negatif etki bırakacağı aşikârdır. Birçok sektörde enerji maliyetleri toplam ürün maliyetinin ortalama yüzde 20'sini oluştururken yüksek maliyetlerle birlikte bu oranı iki misline çıkarmıştır. Endüstriyel işletmelerdeki enerji maliyetlerinin artışı sosyal ve ekonomik problemi daha da derinleştireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Meskenlerde bilinçli tüketim alışkanlığı yeteri kadar oluşmadığından elektrik ve doğalgaz tüketiminde normalin üzerinde sarfiyat var. Bu anormal sarfiyat hem ev hem de ülke ekonomisini etkilemekte ve enflasyonu tetiklemektedir. Kış başlangıcı ile beraber yeteri kadar tedbirler alınmazsa enerji arzı zor günler geçirecek. Türkiye’de aydınlatma tüketimi toplam elektrik tüketimin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Genel aydınlatmalarla beraber yerel yönetimlere bağlı park ve bahçe aydınlatmaları ilgili denetim ilgili birimler tarafından kontrolleri yapılmalıdır. Kamuda enerji sarfiyatı oldukça yüksek seviyededir. Aynı zamanda enerji israfının en çok yapıldığı alanlar. 2020 yılı verilerine göre yılda 8 milyar lira kamuda enerji tüketimi gerçeklemiş. Bu bedeller şimdi neredeyse beş misli seviyesinde. Ancak kamuda tüketilen enerjinin yüzde 40’ının geri kazanım potansiyeli var. Yapılacak mühendislik çalışmaları ile kamuda enerji israfının önüne geçilmelidir. Küresel enerji krizine en acil çözüm olarak enerji sarfiyatının azaltılmasını öneriyoruz. Bu nedenle başta kamu binaları olmak üzere sanayide, meskenlerde, tarımsal faaliyetlerde, aydınlatmada ve ulaşımda enerji tasarrufunun zorunlu olması enerji politikalarımıza pozitif katkı sunacaktır. Yapılacak mühendislik etütleri, uygulamaları ve bilinçli enerji tüketimi konusunda toplumsak farkındalık faaliyetleri ile toplam enerji talebimizi yüzde 15-20 oranında düşürebiliriz. Avrupa’da yüksek maliyetlerden ziyade enerjiye ulaşamama dönemini yaşarken Türkiye’de ise enerji tasarruf uygulamalarının bir tercih değil, artık zorunlu olduğu bilinmelidir."dedi.
Tasarruf yönünde ilerleyen yıllarda yapılması gerekenleri sıralayan Çelebi, konuşmasını şöyle dürdürdü:
"Türkiye önümüzdeki 12 ay için enerji sarfiyatında en az yüzde 20’lik tasarrufu hedeflemelidir. Kamu binaları için hâlihazırda yürürlükte bulunan 250 TEP tüketim veya 10 bin m2 alan limiti daha da düşürülmeli ve kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları genişletilmelidir. Kamu binalarında ısıtma ve soğutma belli bir derecede sabitlenmelidir.  Kamu binalarında tüm enerji sarfiyatları enerji izleme sistemleri ile denetlenmeli. Bu uygulama bulunmuyorsa ilgili kamu binalarında enerji sarfiyatı kontrolü yapacak personel bulundurulmalıdır. Sanayide yüksek oranda enerji verimliliği potansiyeli bulunmaktadır. Motor veya aydınlatma led dönüşümü başta olmak üzere hükümet tarafından sanayicilere yönelik teşvik paketleri açıklanmalıdır. Sanayide yenilenebilir enerji kullanımındaki yasal mevzuatlar daha şeffaf ve uygulanabilir olmalı ve yüksek tüketimli sanayicilerin önündeki kapasite sorunları ivediyle çözülmelidir. Cadde, sokak, park ve bahçe aydınlatmaları ile ilgili denetimler sıklaştırılmalıdır. Verimli olmayan lambalar için led dönüşüm projeleri hızlandırılmalıdır. Bakanlık düzeylerinde alınacak komisyon kararları ile umuma açık alanlarda, reklam panolarında, AVM, iş merkezleri gibi yüksek binaların dış cephelerin aydınlatmalarında enerji kısıtlamasına gidilmelidir. Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımayı cazip hale getirmek için çeşitli teşvik uygulamaları yapılmalı. Enerji tasarrufu yapılması için kamu ve kamu adına çalışan STK’larca bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmeli. Okullarda öğrencilere yönelik enerji tasarrufu konusunda farkındalık çalışmaları yapılmalı"

 

Kaynak: PHA
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