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Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi, Endonezya'da yapılan proje yarışmasında bronz madalya kazandı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:39
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Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Endonezya’da düzenlenen Uluslararası IMSEF - International Music, Science, Energy, Engineering Fair yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek bronz madalya kazanan Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Halisegül Sağol ve Havva Nur Ekinci'yi ve  Danışman Öğretmenleri Ahmet Sağol ile Mustafa Demir’i makamında kabul ederek tebrik etti.
Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Halisegül Sağol ve Havva Nur Ekinci; Danışman Öğretmenleri Ahmet Sağol ve Mustafa Demir, İzmir'in Buca ilçesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Buca Uluslararası Müzik, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı'nda (IMSEF - International Music, Science, Energy, Engineering Fair) proje yarışmasında, fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano olmak üzere toplam 6 kategoride 27 ülkeden 167 projenin yer aldığı yarışmada, kimya alanında teşvik ödülü alarak, Endonezya'da yapılan proje yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiler.
Endonezya'da yapılan proje yarışmasında kimya kategorisini içeren innovative science kategorisinde 132 proje içerisinden büyük başarı sağlayarak bronz madalya kazandılar.
Okullarda ve eğitim kurumlarında bilimsel yarışmalara katılımları arttırmak ve çocukların bu alanlardaki gelişimini daha da artırmak için her türlü imkânı seferber ettiklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"İlimizi Uluslararası yarışmada en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür başarıların önümüzdeki yıllarda daha da arttırılması için çalışmalarımız devam ediyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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