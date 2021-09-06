'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışlarında, ‘Cendere’ isimli araç, görsel tasarım alanında 1. olurken elektrikli araç yarışmasında ise 90 takım arasında 16. Oldu.

Birbirinden güçlü rakipler artasında kıyasıya geçen yarışlarda önemli bir başarıya imza atan ‘Cendere’ otoritelerden ise, tam puan aldı.

Rektör Turgut, “Daha İyisini Üreteceğiz”

Bu yıl 17. düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında dereceye giren tüm takımları tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turgut, açıklamasında; “Bu önemli organizasyonda takımımız final yarışlarına kalmaya hak kazandı ve bu yarışmayı 16. olarak tamamladı. Elbette, teknolojide en iyiye ulaşabilmek ciddi bir emek ve süreç istiyor. Bu önemli yarışmada final yarışmalarına hak kazanmak bizleri gururlandırdı ve daha iyisini yapma adına motive etti. En iyisini yapana kadar gerek akademisyen arkadaşlarımız gerekse de öğrenci kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah gelecek sene daha iyisini üreteceğiz. Bu etkinlikte birbirinden değerli projeler arasında “Görsel Tasarım” ödülünü alan, final yarışmalarına kalarak 16. olan ve bizlere haklı bir gurur yaşatan Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Doç. Dr. Şerif Çitil, Arş. Gör. Abuzer Doğan, Takım Kaptanı Hamza Can Uçar ve tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum” dedi.