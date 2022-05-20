Besni Belediyesi’nin 500 KW’lık GES Santrali üretime başladı

Besni Belediyesi’nin enerji giderlerini en asgari seviyeye indirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, yenilenebilir enerji alanında yeni projelerle ilçeye hizmet etmeye devam ediyor.

Başkan Emre, Burunçayır köyü mevkiinde kurulan ve inşası tamamlanan 500 KW’lık Güneş Enerjisi Santrali’nde üretimin başladığının müjdesini verdi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Emre,"daha önce Besni Belediye binamızın enerji giderini düşürmek üzere yapmış olduğumuz Güneş Enerjisi Santrali’nin ardından bugün burada ikincisinin ve en önemlisinin kurulmuş olduğu 500 KW’lık Güneş Enerjisi Santralinin bulunduğu alandayız. Bugün itibari ile Santralimizde üretim başladı. Bu alanda yeni projelerde Cenab-ı Allah’ın lütfu ve keremi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurmuş olduğumuz santral ile Besni Belediyemize ve dolayısıyla ilçemize ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Bir diğer seçim vaadimiz olan ve yapımının neredeyse tamamlandığı cazibe ile ilçemize gelecek olan Erkenek İçme Suyu’nu da musluklardan akıtmaya başladığımız zaman, ilçemiz büyük bir elektrik giderinden kurtulacaktır. Dolayısıyla da Erkenek İçme Suyu ve GES Projelerimizle Belediyemizin elde edeceği ekonomik gelir, ilçemizde yapılacak olan tüm hizmetlerin hızla artmasına da vesile olacak. Besnimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.”dedi.