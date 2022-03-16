Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.092,47
ALTIN
907,81
DOLAR
14,69
STERLİN
19,20
EURO
16,17

Başak Traktör Konya Tarım Fuarında

Türkiye’nin yerli ve milli markası Başak Traktör, ülkemizde tarım sektörünün buluşma noktası olan Konya Tarım Farında 47 HP’den 116 HP’ye kadar ürün gamını çiftçilerle buluşturdu.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:45
6 Okunma
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında

Fuarı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Başak Traktör standında, yerli tasarım ve yerli üretim Başak Red Power 5120 model traktörü inceledi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’ye tanıtım yapan Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, fuarın yakut taşı konumundaki 116 HP motor gücü, 32 ileri-32 geri Powershift Şanzıman vites ve Euro 4 motor tipi özelliklerine sahip 5120 modelin özelliklerini anlattı.
Bayramoğlu, Bakan Kirişçi’ye, 2017 yılında Euro 4 emisyon çalışmaları kapsamında yüzde 100 yerli sermaye ile Başak Ar-Ge mühendisleri tarafından 5000 serisinin ilk modeli olarak tasarlanan yerli tasarım ve yerli üretim Başak Red Power 5120 modeli hakkında sunum yaptı.
Yüzde 100 yerli sermayeyle, çiftçilerin ihtiyaçlarını teknoloji ve güç ile birleştirerek çiftçilerin kullanımına uygun üretim yaptıklarına dikkat çeken Bayramoğlu, tarıma değer katmak amacıyla traktör modellerini Başak Agri marka ekipmanlarla zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
“Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara 2020 yılında sunulan 5120 modeli, aynı yıl Almanya’da düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım yarışması If Design’da Türkiye’yi gururla temsil ederek alanında en iyi tasarım ödülüne sahip oldu” diyen Bayramoğlu, şunları kaydetti: 
“Göz alıcı özellikleri ile çiftçilerin hem tasarım hem de yüksek performans bakımından yoğun ilgisini çeken Başak Red Power 5120, fuarlarda çiftçilerle buluşturuluyor. Konya Tarım Fuarında da yeni regülasyonlu traktörlerimizi sektörün ve çiftçilerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadık.” 
Sakarya’da bulunan 40 bin m²'si kapalı olmak üzere 275 bin m² alan üzerinde son teknoloji ile kurulan Başak Traktör fabrikasının üretim kapasitesi yıllık 10 bin adettir. Başak Traktör, farklı segmentlerdeki 4x2 ve 4x4 çekişli model yerli traktörleri ile çiftçilerin hizmetindedir. Tüm Başak Traktör modelleri az yakıt tüketimi, az bakım ihtiyacı ve yüksek konfor özelliklerine sahiptir.
DA-TA Demir Araba – Tahta Araba fabrikası olarak Adapazarı’nda 1914 yılında kurulan Başak Traktör, 1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu’na bağlı SAZ (Sakarya Alat-ı Ziraiye) unvanıyla Türk çiftçisinin tüm tarım alet ve makinaları ile diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmiştir.
1962 yılından itibaren Ford marka traktörlerin ithalatını yapmaya başlayan Başak Traktör, 1968 yılından itibaren Ford ile yapılan iş birliği çerçevesinde Adapazarı’nda yüzde 65 yerli üretim oranı ile imalat başarısını göstermiştir.
1976 yılında STEYR firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında STEYR, 1996 yılından itibaren ise BAŞAK markası ile traktör üretimine başlanmıştır.
Başak Traktör 2012 yılında SANKO Grubu’na katılmıştır. SANKO çatısı altında yeniden yapılanan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağı ve her an ulaşılabilir, ekonomik yedek parça stoku ile çiftçilerin yanında olmaya devam etmektedir.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Konnektör Sıkma Pensesi
Konnektör Sıkma Pensesi
Tıraş Makinesi Fiyatları
Tıraş Makinesi Fiyatları
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim