Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi

Aydın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaret ederek, yerli ve milli projeler hakkında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den bilgi alırken, yapılan yerli ve milli helikopter ve çalışmaları inceledi.

Yerli ve milli projeleri yerinde incelediklerini belirten Başkan Aydın,"Milli gururumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi alanında medar-ı iftiharımız olan yerli ve milli projelerimizi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ülkemizin havacılık ve uzay sanayiinde dışa bağımlılığını azaltırken; Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla yerli ve milli bir vizyonla önemli adımlar atmaktadır. Havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında artık yer alan Ülkemiz artık savunma anlamında daha güçlü bir pozisyona gelmiştir. Allah, milletimizin emeklerini zayi etmesin, her alanda muzaffer eylesin."şeklinde konuştu