Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz

Roketsan'ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci karşıladı.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Roketsan'ın yaptığı çalışmalar hakkında Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den bilgi aldı.

"Savunma sanayimize ciddi katkılar sunmaktadır"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Başkan Aydın, Özellikle son yıllarda yapılan asırlık hamlelerle Türkiye'miz hem bölgesel hem de küresel anlamda gücüne güç katmaya devam ediyor. Yerli ve milli savunma sanayimizin güzide kuruluşu Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin roket ve füze alanındaki birinci şirketi olan Roketsan'ın ülkemizin roket ve füze alanında ihtiyaç duyduğu teknolojileri Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak savunma sanayimize ciddi katkılar sunmaktadır."dedi.

Konuşma sonrasında TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın Roketsan Şeref defterini imzaladı.