AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da

2021 yılının son çeyreğinde faaliyetlerine başlayarak kısa süre içerisinde büyümesi ve şebeke ağını hızla geliştirmesi ile dikkat çeken Alocars çok yakında Adıyaman ‘a geliyor.

Her markada otomobil ve hafif ticari araçların servis hizmetlerini sunan Alocars aldığı sertifikalar sayesinde araçlara garanti kapsamında yani garantisi bozulmadan hizmet sunuyor.Yetkili servis kalitesinde ve aynı zamanda ekonomik bir hizmet veren Alocars tüketicilere yüksek maliyetler yerine aynı kalitede ve ekonomik hizmet sunuyor.

Alocars Genel Müdürü Volkan Dizen yaptığı açıklamada“ Sektörel yayıncılıkta otomotiv dünyasındaki tüm gelişmeleri 20 yılı geçkin süre okuru ile buluşturarak her türlü bilgi ve haber akışını sağlayan Otolife Dergisi’nin kuruluşu olan AlocarsMechanice Servisler ülkemize hayırlı olsun.Türkiye ‘de otomotiv satış sonrası hizmet pazarı yetkili servisler ve oto sanayiler üzerine kurulu. Ancak; hayatın her alanında olduğu gibi bu noktada da beklentiler ve ihtiyaçlar hızla değişiyor. Tüketiciler yüksek maliyetlerden kaçınırken kaliteli hizmet istiyor. Alocars’ı tam da bu noktadaki ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla kurduk. Kaliteli, garantili ve ekonomik hizmet anlayışımızın değerli Adıyaman halkı tarafından da kısa sürede fark edileceğine hiç şüphem yok. Adıyaman iş ortağımızın girişimi ile başlattığımız AlocarsMechanice Servis Adıyaman‘a çok yakında hayırlı olsun “ dedi.