AKEDAŞ’tan bakım onarım seferberliği

Sorumluluk sahası olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kesintisiz enerji sağlanması adına AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., bu kapsamda gerçekleştirilen planlamalar doğrultusunda OG ve AG enerji nakil hatları ile trafolarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde şuana kadar enerji arzını olumsuz etkileyebilecek ve arıza kaynaklı kesintilere neden olabilecek aksaklıklara karşı, 550 trafo ve 400 km’lik enerji nakil hattında bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için bakım onarım ve yenileme çalışmalarının önemine değinilen açıklamada, 2022 yılı içerisinde bakım onarım ve yenileme çalışmaları için şuana kadar 32 milyon TL harcama yapıldığı yılsonuna kadar bu rakamın 84 milyon TL düzeyine çıkarılmasının hedeflendiği belirtilirken, tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması adına trafo merkezleri ve havai hatlarımızda gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam edecektir denildi.

Tüketici memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk sahasında bulunan Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgelerinde il merkezlerinden kırsal kesimlerin en uzak noktalarına kadar kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için 7/24 esasıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.