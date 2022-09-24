AKEDAŞ'ın AR-GE çalışmaları devam ediyor

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan CİGRE (Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi) tarafından bu yıl 90 ülkeden 3500’ün üzerinde katılımcıyla 49.su düzenlenen Paris Session etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye’den 7 adet bilimsel yayının kabul edildiği etkinlikte AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. de AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve elektrik dağıtım şebekelerinde teknik kayıpların analiz edildiği bilimsel çalışma ile yerini aldı.

Paris’te gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili açıklama yapan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. AR-GE Merkezi Teknik Projeler Yöneticisi Fatma Avli Fırış “Teknik kayıpların gerçek bir elektrik dağıtım şebekesi üzerinde analiz edildiği bilimsel çalışmamızla, Paris Session’a davet edildik. Güneş enerji santrallerinin elektrik dağıtım şebekesindeki teknik kayıplar üzerindeki etkisini incelediğimiz bu çalışmayla, çok sayıda üretim tesisi tarafından üretilen yüksek düzeydeki enerjinin tek bir noktadan şebekeye verilmesi yerine, aynı gücün dağıtılıp uygulanması ve kurulacak üretim tesislerinin en uygun lokasyonunun belirlenmesinin, yaşanacak teknik kayıpların en aza indirilmesi konusunda kritik önem taşıdığı tespit ettik. Japonya, Ürdün, Hindistan, ABD, Güney Afrika gibi çeşitli ülkelerden katılım sağlayan araştırmacılar; gerek çeşitli sorular sorarak gerekse görüntü ve ses kaydı alarak çalışmamıza yoğun ilgi gösterdiler. Dünyanın dört bir yanından elektrik güç sistemleri alanında önde gelen şirket yetkilileri, akademisyen ve uzmanları bir araya getiren global düzeydeki bu etkinlikte AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak yer almak bizim açımızdan gurur verici oldu.” ifadelerini kullandı.