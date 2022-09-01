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ADYÜ’nün bir projesi daha TÜBİTAK’tan 'Geçer' not aldı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Uyanık tarafından hazırlanan “Dokuma Havlu Kumaşlarda İlmek (Hav) Çekme Kuvvetini Belirlemeye Yönelik Test Cihazı Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

01 Eylül 2022 Perşembe 08:38
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ADYÜ’nün bir projesi daha TÜBİTAK’tan 'Geçer' not aldı

Doç. Dr. Uyanık, eylül ayı içerisinde TÜBİTAK ile sözleşme imzalanacağını ve ekim ayı itibarıyla da projenin başlayacağını belirtti.  
Tekstil, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar branşları ile multidisipliner bir yapıya sahip olan proje ekibinde Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Şerif Çitil, Arş. Gör. Abuzer Doğan ve Arş. Gör. Dr. Sabih Ovalı yer aldı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uyanık, “BİGG programının proje sahiplerine Prestij, Sermaye, Mentorluk ve iş geliştirme destekleri, 5746 sayılı Ar-Ge Kanununda tanımlı tüm teşviklerden faydalanma, Teknopark’a giriş kolaylığı gibi avantajların yanı sıra çok daha büyük bütçeli 1507 ve 1514 programları gibi İleri Ar-Ge ve devam fonlarından da yararlanma hakkı sunmaktadır. Projemizin, Üniversitemiz Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeks (GYUE) sıralamasına hem proje yürütme açısından hem de Teknopark’ta şirket kurma açısından büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Proje yazım ve mentorluk aşamalarında 1512 programı yürütücü kuruluş BİGG Gaziantep adına her türlü desteği sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi TTO Müdürü Cengiz Helvacıkara ve Gaziantep Üniversitesi TTO Müdürü Samet Kürşat Başol ile proje ekibinden manevi desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Pala’ya teşekkürlerimizi sunuyor, projenin Ülkemiz, Üniversitemiz, Tekstil Sektörü ve proje ekibi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. 
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı 2022 yılı 1. Çağrı kapsamında başvuru yapan 2182 girişimci iş fikri arasından 1. ve 2. aşama değerlendirmeleri sonrasında 133 projenin kabul edildiği bildirildi.

 

Kaynak: PHA
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