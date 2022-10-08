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ADYÜ’de gökyüzü gözlem etkinliği

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ADYÜ Gözlemevi’nde “Gökyüzü Gözlem Etkinliği” gerçekleştirildi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:11
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ADYÜ’de gökyüzü gözlem etkinliği

Geniş katılıma sahne olan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Ünivesite akademik ve idari çalışanları, Adıyamanlı vatandaşlar ve basın mensuplarının yanı sıra, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da “Zoom” uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak katıldı.
Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eda Sonbaş koordinesinde gerçekleşen etkinlik güzel görüntülere sahne olurken, katılımcılar etkinlik kapsamında ay ve diğer gök cisimlerini gözlemleme imkanı buldular.
Etkinlik hakkında konuşan Prof. Dr. Sonbaş,"Üniversitemiz Gözlemevinde Türkiye'nin en büyük teleskoplarından biri olan ADYU60 teleskobumuzla uluslararası görevler dahilinde gökyüzünü gözlemlemekteyiz. Perdiyodik olarak Üniversitemiz çalışanları, öğrencileri ve halkımıza açık olarak gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem şenlikleri ile de her kesimden insana gökyüzünün güzelliklerini görme imkanı sunmaya çalışıyoruz. Böylece şehrimizde astronomiye duyulan ilgiyi artırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: PHA
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