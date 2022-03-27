Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın da katıldığı "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" semineri verildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Veli Akademisi ile eğitimin en önemli paydaşı olan veliler, çocukların gelişim süreçlerine olumlu katkılarda bulunabilmeleri amaçlanırken "Veli Akademisi Projesi" kapsamında Türkiye Petrolleri Ortaokulunun hazırladığı "Bilinçli Teknoloji kullanımı" semineri düzenlendi.

Eğitimin en büyük paydaşı velileri de öğrenme sürecine etkin şekilde dâhil etmenin önemine değinen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Bilinçli ve etkin velilerimizle işbirliği içerisinde olmak eğitimin çok önemli bir parçasıdır ve bu sebeple İlimiz merkez ve ilçelerinde "Veli Akademisi" Projesini başlattık. Bu projeyle velilerimizle daha sık buluşup ortak paydamız olan çocuklarımız için birlikte hareket etme üzerine işbirliği yapacağız." dedi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu rehberlik servisi tarafından yapılan veli bilgilendirme semineri ile velilere teknolojiyi daha bilinçli kullanabilme becerileri kazandırılmaya çalışıldı. Velilere, çocuklarını teknolojinin olumsuz yönlerinden koruyabilmeleri ve teknoloji bağımlılığının önüne geçebilmeleri için neler yapabilecekleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bütün velilere bilinçli teknoloji kullanımıyla ilgili broşür dağıtıldı.