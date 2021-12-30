Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak

Alınan karar gereği, Adıyaman'ın Merkez Altınşehir Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent alanı olarak belirlendi.

Rektör Turgut: Gururluyuz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman’a ve Adıyaman Üniversitesine bir kalıcı eser daha kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Rektör Turgut,"Adıyaman Üniversitesinde kurmayı planladığımız Teknokent için bugüne kadar önemli girişimlerde bulunmuştuk. Nihayet 30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulmasını karar verildi. Üniversitelerin teknolojinin merkezi olmak zorunda olduğunu her fırsatta dile getirmiştik. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji çağına bizlerin de ayak uydurması ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir Teknokent kurarak bu alanda önemli bir misyon yüklenmek istiyorduk. Bugün, aldığımız haber bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu konuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’a ve değerli milletvekillerimize, Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Hacı Daştan’a, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarına ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.