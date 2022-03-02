Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek

Hazırlanan proje kapsamında, kampüs alanında bulunan 15 binanın çatısındaki toplam 51.946,41 metrekare brüt alan için toplamda 3.000 kW gücünde bir güneş enerji santrali (GES) kurulacağı bildirildi.

Santralden yıllık ortalama 4.200.000 kWh elektrik üretilmesini planladıklarını belirten Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kampüsün yıllık elektrik tüketiminin ortalama 6.390.000 kWh olduğunu, buna karşın yaklaşık 8000 adet elektrik paneli kullanılacağını belirtti.

Kurulacak GES ile birlikte elektrik ihtiyacının yüzde 65.73’ünün karşılanmış olacağının altını çizen Rektör Turgut, yıllık ortalama yüzde 65,73 enerji tasarrufu sağlanmış olacağına dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turgut, “Hayata geçirmeyi planladığımız proje, maliyet anlamında kendisini ortalama 3-4 yılda amorti edecek bir proje. Çünkü bu proje ile yıllık 4.187.400 kilogram karbondioksit emisyonu azaltılırken, 1.696.800 kilogram standart kömür tasarruf edilmiş olacak, ayrıca 226.800 ağaç da kesilmemiş olacaktır. Kurulması planlanan GES’in Üniversitemize hayırlı olmasını temenni ederken, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.