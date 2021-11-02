Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi

Astronomi bilim dalını çocuklarla tanıştırmak ve Adıyaman’ın tarihi Perre Antik Kenti'nin tanıtımına katkıda bulunmak ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılı anısına 29 Ekim Cuma günü Perre Antik Kentinde 2 binin üzerinde öğrenci ve ailesinin katılımıyla “Gökyüzü Gözlem Şenliği” yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinin, TÜBİTAK, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve BİLSEM ’le ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Vali Yardımcımız Sayın İhsan Maskar, Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen, Adıyaman müze müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Bereket, öğrenciler ve aileler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge ve Bilsem ekibi ve teleskopları, TUBİTAK TUG, 4 Teleskop ve 3 Eğitmen görevlileri ile beraber şenlik alanında, öğrencilere gökyüzünde Ay, Jüpiter, Satürn ve yıldızları gösterdi.

Şenliğe, Adıyaman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri destekte bulundular.

Etkinlikte açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Cumhuriyetimizin 98. Yılı anısına 29 Ekimde düzenlenen etkinlikle birlikte öğrencilerimizin gök bilimlerine ilgi ve meraklarının artması, öğrencilerimizin teleskop kullanımını görüp deneyimlemesi ve öğrencilerin fen bilimleri dersinde gördükleri uzay ve yıldızları yakından görüp tanımaları açısından önemli bir etkinlik oldu. Etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.

