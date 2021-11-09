Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber

EPDK Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan Adıyaman- Bingöl- Balıkesir Enerji Santrallerinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla katıldı.

Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı (GMDK) ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, Gazintep Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, parti temsilcileri, iş adamları ve kurum müdürleri katıldı.

“Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var”

Tören sırasında açıklamada yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bunun gibi binlerce ülkemizde tesis var. Ama buradaki tesisin en büyük özelliği bugüne kadar Türkiye’deki çatı uygulaması açısından, kurulu gücü en yüksek olan 12.7 MB bir tesis. Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var, hem şirketimize kazancı var, hem de milletimize yaptığı kazançlar var. Burada şirket tükettiği enerjiyi burada üretiyor. Dolayısıyla şebekeyi ürettiği miktar kadar kullanmadığı için daha düşük bir sistem kullanım bedeli daha uygun fiyata enerji kullanmış oldu. Yine şebekede enerji dağıtılmadığı için kullanmadığı için bu miktar kadar şebekede oluşan teknik kayıp miktarı da azalmış oluyor. Bundan da halkımız teknik kayıp miktarının azalmış olmasından faydalanmış oluyor. Ayrıca yenilenebilir bir santral özellikle iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında olumlu katkısı var. Karbon salımı yapmamış oluyor ve temiz bir enerji bu açıdan baktığımızda bakanlık olarak ta bu şekildeki uygulamaların artmasını ümit ediyoruz ve bu konuda gereken bu işi yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken kolaylığı sağlamış oluyoruz” dedi.

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