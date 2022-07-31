Adıyaman Belediyesi şimdi de girişimcilere destek oluyor

Adıyaman Belediyesi; Adıyaman Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Türkiye İş Kurumu'nun da destekleriyle ildeki girişimcilere büyük kolaylık sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

İldeki girişimciler için dijital pazarlama, e-ticaret sitesi kurulumu ve yönetim eğitimlerinin yer alacağı Google ADS Reklamcılık Eğitimleri programı için başvuruların başladığını belirten belediye yetkilileri, eğitimlerin Ağustos ayı içerisinde verileceğini ve 15 gün süreceğini dile getirdi.

Kurslara katılmak isteyen girişimcilerin http://basvuru.adiyaman.bel.tr adresinden başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, girişimciliğe merakı olan tüm Adıyamanlıları eğitimlere katılmaya davet etti.