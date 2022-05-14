Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor

Vatandaşa hizmet ederken teknolojiden fazlasıyla yararlanan Adıyaman Belediyesi, şimdide siber ısı güvenlik haritası için çalışmalara başladı. Ayrıca teknolojik anlamda olası bir olumsuzluğa karşı uzman isimlerden de destek alan sorumlular, tek gayelerinin vatandaşa hizmeti en kolay yollardan götürmek olduğunu söyledi.

Bahse konu olan çalışmalar için İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Daire Başkanlığı Koordinatörlerinden destek aldıklarını söyleyen Bilgi İşlem Müdürlüğü yetkilileri, konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Daire Başkanlığı Koordinatörleri ile belediyemizin Siber Güvenlik Isı Haritasının hazırlanması ve güvenlik önlemlerinin iyileştirmesi konusunda yaptığımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan sonra vatandaşlarımız sanal ortamda daha güvenilir şekilde belediye hizmetlerini yapabilecek."