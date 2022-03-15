Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor

Adıyaman Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarına e-eksper uygulamasını da dahil etti.

Hayata geçirilen uygulama ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, daha önce gayrimenkul satış işlemlerinde bizzat belediyeye gelinerek; eksperlere gerekli olan imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapının projeleri gibi işlemler için artık belediyeye gelmeye gerek kalınmayacağını, işlemler online olarak yapılabileceğini dile getirdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda belirli bir aşama sonucunda hizmete sunulan e- eksper uygulaması ile hizmetlerin daha hızlı ve kısa süre içinde yapılmasına imkan sağlanacağını ifade eden yetkililer, "E-eksper sistemi ile artık kimse belediyede birimler arasında dolaşmayacak, hatta belediyeye gelmesine gerek bile kalmayacak. Bu uygulama sayesinde belediyeye gelmeden, başka şehirden, hatta yurtdışından dahi internet üzerinden işlem yapılabilecek. E-eksper sistemi talep edilen bilgi ve belgelere erişimi hızlandırması, düzenli ve şeffaf olması, zaman tasarrufu sağlaması, kağıt israfının önüne geçmesi gibi birçok avantaj sunuyor. E-eksper uygulaması ile eksperler, bilirkişiler ve hatta yeni bir konut almak isteyen vatandaşlarımız erişmek istedikleri bilgi ve evraka Adıyaman Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilme imkanına sahip olacak. Uygulama ile imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, statik proje, enerji kimlik belgesi edinim işlemleri gerçekleştirilebilecek" şeklinde konuştu.

E-eksper uygulamasına Adıyaman Belediyesi kurumsal web sayfası olan 'www.adiyaman.bel.tr' adresinden erişim sağlandıktan sonra e-belediye modülüne giriş yapılarak 'E-Eksper Talep Sistemi'nden kolayca erişim sağlanabiliyor.