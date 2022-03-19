Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı

Teknolojiye ve yaşam kalitesini arttıracak projelere öncülük etmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, teknolojiden yararlanarak vatandaşların hizmete daha çabuk ulaşıp, işlemlerini daha kolay halledebilmesini sağlamaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, belediyenin hizmet alanları içerisinde bulunan birçok önemli hizmete artık E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabileceği müjdelendi.

Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan, E-Devlette aktif edilecek olan işlemleri şöyle sıraladı: "Belediyemiz tarafından vatandaşımıza sağlanan hizmetlerden bazıları için başvurular artık E-Devlet yoluyla da alınabilecek. Bu anlamda; aboneliğe bağlı arıza başvurular, abonelik sözleşme feshi başvuruları, borç bilgileri sorgulama, fatura itiraz başvurusu, sayacın tüketim endeks beyanı, yeni abonelik (abonelik devri/isim değişikliği) başvurusu ve takibi, abonelik bilgileri sorgulama ve fatura bilgileri sorgulama gibi işlemler için vatandaşlarımız artık belediyeye kadar yorulmayıp, E-Devlet üzerinden bu başvurularını gerçekleştirebilecekler."